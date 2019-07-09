09 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Cumhuriyeti'nin önceki hükümetlerinde Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan Ali Babacan, AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etmesinin ardından gündemde en fazla konuşulan siyasiler arasında yer aldı. İstifa haberiyle birlikte pek çok vatandaş, yeni siyasi parti kuracağı konuşulan Babacan'ı araştırmaya başladı.
Peki Ali Babacak kimdir? İşte Ali Babacan'ın kısa biyografisi ve kariyeri...
ALİ BABACAN'IN KISA BİYOGRAFİSİ
1967 yılında Ankara'da doğdu. 1985'te Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’ni birincilikle bitirdi. 1989 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden üniversite birincisi olarak mezun oldu.
1990 yılında Fulbright bursunu kazanarak, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Northwestern Üniversitesi Kellogg School'da İşletme dalında Yüksek Lisans (MBA) yaptı.
Yüksek lisans çalışmalarında, Pazarlama, Organizasyon ve Uluslararası İş İdaresi dallarında uzmanlaştı.
1992-1994 yılları arasında, ABD’de finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan özel bir şirkette çalıştı.
1994-2002 yılları arasında, Ankara'da özel sektörde iş hayatını sürdürdü.
2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Kurucu Üyesi olarak siyasete adım attı ve Parti’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.
3 Kasım 2002 genel seçimlerinde, 22. Dönem Ankara Milletvekili oldu. 58. ve 59. T.C. Hükûmetlerinde “Ekonomiden Sorumlu” Devlet Bakanı olarak görevlendirildi.
3 Haziran 2005 tarihinde, Devlet Bakanlığı görevinin yanı sıra Avrupa Birliği ile müzakereleri yürütmek üzere Başmüzakereci olarak atandı.
22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde, 23. Dönem Ankara Milletvekili olarak yeniden seçildi.
29 Ağustos 2007 tarihinde, 60. T.C. Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı olarak atandı.
1 Mayıs 2009 tarihinde, 60. T.C. Hükümeti’nde “Ekonomik Konularda Genel Koordinasyondan Sorumlu” Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.
12 Haziran 2011 genel seçimlerinde, 24. Dönem Ankara Milletvekili olarak bir kez daha seçildi.
61. ve 62. T.C. Hükümetlerinde “Ekonomik Konularda Genel Koordinasyondan Sorumlu” Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.
Yeni bir siyasi parti hazırlığı içerisinde yer alan Babacan, 8 Temmuz 2019'da AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti.
İngilizce bilen Babacan, evli ve üç çocuk babasıdır.
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