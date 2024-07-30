Aleyna Tilki'den Filenin Sultanları için marş
Aleyna Tilki, Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele veren Filenin Sultanları için marş yazdı
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Aleyna Tilki, Paris 2024 Olimpiyatları öncesinde Filenin Sultanları için yazdığı 'Sultanım' adlı marşı kaleme alıp seslendirdi.
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Tilki, son dönemde aldıkları başarılarla adından söz ettiren A Milli Kadın Voleybol Takımı için seslendirdiği marşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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24 yaşındaki şarkıcı, yapmış olduğu paylaşımda; "Hayranlıkla izlediğimiz Filenin Sultanları'na sevgimi gururumu anlatmak çok derin ve anlamlıydı. Yolunuz açık olsun. Sizinle gurur duyuyoruz!" notunu düştü
Fotoğraflar: DepoPhoto
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