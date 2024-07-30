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        Haberler Magazin Aleyna Tilki'den Filenin Sultanları için marş - Magazin haberleri

        Aleyna Tilki'den Filenin Sultanları için marş

        Aleyna Tilki, Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele veren Filenin Sultanları için marş yazdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 18:10 Güncelleme: 30.07.2024 - 18:18
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          Aleyna Tilki, Paris 2024 Olimpiyatları öncesinde Filenin Sultanları için yazdığı 'Sultanım' adlı marşı kaleme alıp seslendirdi.

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          Tilki, son dönemde aldıkları başarılarla adından söz ettiren A Milli Kadın Voleybol Takımı için seslendirdiği marşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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          24 yaşındaki şarkıcı, yapmış olduğu paylaşımda; "Hayranlıkla izlediğimiz Filenin Sultanları'na sevgimi gururumu anlatmak çok derin ve anlamlıydı. Yolunuz açık olsun. Sizinle gurur duyuyoruz!" notunu düştü

          Fotoğraflar: DepoPhoto

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