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Zamanda yolculuk yapabildiğini iddia eden Alexander Smith isimli bir kişi, 2118'de dünyanın nasıl olacağına dair fotoğraflı kanıtının olduğunu öne sürüyor.

1981 yılında 'çok gizli' bir CIA görevinin parçası olarak çeşitli tarihlerde zamanda yolculuk yaptığını iddia eden Smith bu görevde bir de fotoğraf çektiğini belirtti.

ASLA UNUTMAYACAĞINI İDDİA ETTİ

Smith, 2118 yılını ziyaret ederken fütüristik ufuk çizgisinin fotoğrafını çektiğini ve bu deneyimi asla unutmayacağını iddia etti.

Görev için 1981 yılından beri seyahat ettiğini ileri süren yaşlı adam, gelecekte dünyanın nasıl göründüğünü videosunda anlattı.

Zaman yolculuğundan söz ederek hayatını tehlikeye attığını ekleyen yaşlı adam "2118 yılını çok gizli bir CIA görevinin parçası olarak ziyaret ettim. Bildiğim kadarıyla, zaman yolculuğunun başarıyla tamamlandığı ilk zamanlardan biriydi. Geleceğe ve sonra da geçmişe gittim. Hepsi 1981 yılında yaşandı" dedi.

"21 yüzyılın ortalarında uzaylılar bizi ziyaret ediyor, Dünya'ya gelen akıllı dünya dışı varlıklar var. Aslında halka açıklanmadan çok önce dünya dışı varlıklarla temas var. Uzaylılar aramızda yaşamıyor ama zaman zaman bizi ziyaret ediyorlar" diye ekleyen Smith, dünyaya yönelik birçok tehdidin var olduğunu savundu.

Dünyayı tehlikeye atan unsurlardan bahseden Smith "Bildiğimiz kadarıyla insanlık için bir numaralı tehdit küresel ısınma, yükselen deniz seviyesi ve atmosferimizdeki karbondioksit artışıdır" dedi.

3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKACAK

Smith bir başka iddiasında 3. Dünya Savaşı'nın Kuzey Kore ve Amerika Birleşik Devletleri arasında çıkacağını ve bu savaştan sonra dünyanın daha yaşanılabilir bir yer haline geleceğini belirtti.

Alexander Smith son olarak ticari zaman yolculuğunun 2028'de mümkün olacağını savundu.