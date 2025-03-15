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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Alex Skolnick Trio konseri CRR'de

        Alex Skolnick Trio konseri CRR'de

        Trash metal grubu Testament'in kurucu gitaristi, caz virtüözü Alex Skolnick'in, davulda Matt Zebroski ve basta Nathan Peck ile birlikte sahne aldığı Alex Skolnick Trio  28 Mart Cuma akşamı Cemal Reşit Rey Konser salonu'nda (CRR) müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 00:29 Güncelleme: 15.03.2025 - 00:41
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        Metalden caza Alex Skolnick Trio
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        2001’de kurulan Alex Skolnick Trio, caz, rock ve heavy metal öğelerini ustalıkla bir araya getiren yenilikçi tarzıyla tanınıyor. Testament grubunun kurucu gitaristi olan Skolnick, thrash metal sahnesindeki köklü geçmişini, caz müziğinin özgür doğaçlama ruhuyla birleştiriyor.

        Aerosmith, Scorpions, Ozzy Osbourne ve Kiss gibi efsanevi grupların parçalarına getirdiği bebop caz yorumlarıyla dikkat çeken grup, Downbeat Magazine tarafından 4.5 yıldızla ödüllendirildi. iTunes caz listelerinde üst sıralarda yer alan dördüncü albümleri “Veritas”, Skolnick ve ekibinin ustalığını gözler önüne serdi. Müziğin sınırlarını aşan ve türler arası geçişleri ustalıkla yapan Alex Skolnick Trio, caz ve rock dinleyicilerini CRR’de bir araya getirecek.

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        Alex Skolnick Trio, son turnesi “Prove You’re Not A Robot” ile günümüz dünyasına dair güçlü mesajlar iletiyor. Teknoloji bağımlılığı, sosyal medyanın insan üzerindeki etkileri ve toplumsal kutuplaşma gibi konulara vurgu yapan albüm, sanatın ve doğaçlamanın yapay zekâ ile değiştirilemeyeceğini savunuyor.

        Müzikal anlamda doğaçlama, karmaşık ritmik yapılar ve deneysel armonileri bir araya getiren trio, Chick Corea ve Steve Howe’a adanmış “Armando’s Mood” ve Tom Petty’nin “Breakdown” parçalarının sıra dışı düzenlemeleriyle de dinleyicilerini şaşırtmaya hazırlanıyor.

        Metal Sahnesinden Caz Dünyasına

        Thrash metalin köklü isimlerinden Testament’in kurucu gitaristi olarak tanınan Alex Skolnick, müzikal kariyerinde Trans-Siberian Orchestra, Stu Hamm ve PAKT gibi önemli projelerde de yer alarak çok yönlü müzikal yaklaşımını kanıtladı. Cazın özgür doğaçlaması ile rock’ın güçlü riff’lerini kusursuz bir şekilde harmanlayan Skolnick, bu turnede müzikseverleri bir sınırın değil, müziğin sonsuz keşif alanının içinde olmaya davet ediyor.

        Konser biletleri, CRR gişesi ve Biletix’te satışa çıktı.

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        #Alex Skolnick Trio
        #crr
        #Cemal Reşit Rey
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        #caz
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