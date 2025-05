Alex Oxlade-Chamberlain: Fenerbahçe galibiyetleri ekstra önemli

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ın orta sahası Alex Oxlade-Chamberlain, galibiyeti değerlendirdi.

"FENERBAHÇE GALİBİYETLERİ EKSTRA ÖNEMLİ"

Chamberlain, ayrıca, "Bu tarz maçlar her zaman önemlidir. Fenerbahçe galibiyetleri her zaman ekstra öneme sahiptir. Biz de elimizden geleni yapıp kazandık. Yapmamız gereken tek şey bunu sezonun geri kalanına yaymak ve önümüzdeki sezon devam ettirmek. Bu maçlarda motivasyonu buluyoruz. Taraftarımız için de özel bir maç ve galibiyetti. Her maça bunu taşıyıp geliştirmemiz lazım." sözlerini sarf etti.