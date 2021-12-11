UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u konuk eden Fenerbahçe'de maç öncesinde özel anlar yaşanmıştı. Sarı-lacivertli kulüp mücadele öncesinde efsanesi Jay Jay Okocha'yı onurlandırmıştı. Bu şık harekete diğer bir efsane Alex de Souza'dan da alkış geldi.

Fenerbahçe'nin kaptanı Mesut Özil, Nijeryalı eski milli futbolcuya adının yazılı olduğu 10 numaralı Fenerbahçe forması hediye etmişti. Fenerbahçe taraftarı, tribüne çağırdığı Jay Jay Okocha'ya sevgi gösterisinde bulunmuştu.

Sarı-lacivertlilerin efsanesi Alex de Souza da Mesut ile Okocha'nın fotoğrafını paylaşarak alkış emojisi kullandı.

Eintracht Frankfurt'un Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen delegasyon ekibinde yer alan Okocha, 1996-1998 yıllarında sarı-lacivertli formayı giymişti.