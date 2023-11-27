Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Alevli Günler' seyirciyle buluştu

        'Alevli Günler' seyirciyle buluştu

        Güven Kıraç, Levent Ülgen, Bahtiyar Engin, Erkan Can, gibi birbirinden usta isimleri buluşturan 'Alevli Günler' oyunu, tiyatroseverlerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 17:03 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Alevli Günler' seyirciyle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yapımcılığını Serdar Akkaya önderliğinde, Vigor Kültür Sanat'ın üstlendiği 'Alevli Günler' adlı oyunun, Caddebostan Kültür Merkezi'nde prömiyeri gerçekleşti.

        Oyunun prömiyerine; Nur Fettahoğlu, Deniz Barut, Yüksel Aksu, Melda Gür, Taner Rumeli, Filiz Ahmet, Hakkı Ergök gibi birçok ünlü isim katıldı.

        'Alevli Günler'in oyuncu kadrosunda yer alan Bahtiyar Engin, Erkan Can, Güven Kıraç ve Levent Ülgen, seyircilere çağdaş bir 'Yaşar - yaşamaz' hikâyesi sunuyor.

        REKLAM

        'Alevli Günler' oyunu, 29 Kasım’da ise Beylikdüzü Atatürk Kültür Sanat Merkezi’nde, 30 Kasım’da Sahne Dragos’ta, 13 Aralık’ta Trump Sahne’de ve 22 Aralık’ta Beylikdüzü Atatürk Kültür Sanat Merkezi’nde izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

        Oyun; birbirinden hiç kopmamış üç dostun, içlerinden birinin gayet doğal bir isteğini gerçekleştirmek üzere çıktıkları yolda, hiç beklemedikleri çeşitli anlaşmazlıklarla ve anlayışsızlıklarla karşılaşmalarını gözler önüne seriyor. Bir Türk Kültürü profesörünün inancı gereği öldükten sonra yakılmayı vasiyet etmesi üzerine, çoğunluğun içinde azınlık olarak yaşamanın getirdiği hem bireysel hem toplumsal mücadele, mizahi ve eleştirel yönden ele alınıyor.

        'ALEVLİ GÜNLER'İN KONUSU NEDİR?

        Çocukluğundan beri ayrılmamış üç arkadaş… Biri mahallenin kasabı, biri muhasebeci, biri de Türk Kültürü profesörü olmuş üç kafadar… İçlerinden biri kanser olunca, inançları gereği öldükten sonra yakılmayı vasiyet edince farklı olana yaşam hakkı vermeyen düzenle karşı karşıya gelirler. Başvurdukları her yerde başka komediler yaşar, her türden anlaşmazlık ve anlayışsızlıkla karşılaşır, bize çağdaş bir 'Yaşar - yaşamaz' hikayesi sunarlar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #güven kıraç
        #Levent Ülgen
        #Bahtiyar Engin
        #Erkan Can
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yarın Meclis’te…
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yarın Meclis’te…
        MHK'den VAR kayıtları açıklaması!
        MHK'den VAR kayıtları açıklaması!
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        40 kişiyi 30 milyon TL dolandırdığı iddia edildi! 135 yıl hapis istendi! 'Bitcoin Safiye' tahliye oldu!
        40 kişiyi 30 milyon TL dolandırdığı iddia edildi! 135 yıl hapis istendi! 'Bitcoin Safiye' tahliye oldu!
        Yılın dolandırıcılık davası
        Yılın dolandırıcılık davası
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Habertürk Anasayfa