Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Alev Alev, 6. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bırakmıştı. İşte şimdiden merakla beklenen yeni bölüm fragmanı...
ÇİÇEK'İN YANGIN ANINDA YAŞADIKLARI ORTAYA MI ÇIKIYOR?
Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Çiçek ve Ali'nin sarnıçtaki yangının bir kaza olmadığını duyduğu heyecan dolu tanıtımda Ozan'ın gazetecilerin önünde İskender'e yönelttiği soru gerilimi giderek artırıyor. Yangın sırasında Çiçek'in itildiğini duyan Ali'nin, İskender'e saldırması ise herkesi şoke ederken, bu anlar akıllara "Ali, gerçekleri öğrendi mi?" sorusunu getiriyor.
ALEV ALEV 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...
ALEV ALEV'İN 6. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Çelebi'nin hamlesiyle büyük bir yıkıma uğrayan Cemre, ondan desteğini esirgemeyen Rüya, Ozan ve Ömer'in yardımlarıyla mücadelesine devam etti. Ozan'ın sayesinde yeni bir ev bulan Cemre, Rüya ile birlikte Çelebi'den kurtulmak için harekete geçti. İskender ise Ömer'in iade-i ziyareti ardından intikamını almak için gecikmedi.
Ömer, mahallede tanımadığı adamlar tarafından feci bir saldırıya uğradı. Saldırının ardından ortaya çıkan İskender, Ömer'i açık açık tehdit etti. Tüm bu yaşananlardan sonra ise Ömer artık adaletin ve gerçeklerin peşine düşüp hesap sormaya karar verdi. Bülent ise Şimal sandığı Çiçek'in, Ali'ye olan bakışlarından şüphelenince Tomris ile ikisini köşeye sıkıştıracak bir hamle yaptı. Ali'yi şoför olarak işe alan Bülent, Tomris ile Çiçek'i zor bir durumda bıraktı.
Ozan ve Ömer, yangın günüyle ilgili gerçeklerin peşine düştü. Çelebi ile İskender'in suçlu olduğunu kanıtlamak isteyen ikili, bir plan kurarak oyunu başlattı. Selim'i kullanarak Çelebi ile İskender'i tuzağa düşüren Ozan ve Ömer, öğrendikleri ile Kayabeyli Ailesi'ne karşı büyük güç kazandı. Elde ettikleri delilleri Ömer karakola götürürken, Ozan da bu gerçeklerin duyulması için gazetenin yolunu tuttu. İkilinin çabaları sonucunda finalde Çelebi ve İskender polisler tarafından gözaltına altındı. Eve gelen polisler Çelebi ve İskender'i götürürken Cemre, Çelebi'nin ilk yenilgisinin tadını çıkardı.
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