Alev Alev dizisinde heyecan bu akşam yayımlanan 9. yeni bölümle devam etti. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide gözler 10. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

"BEN İLK BAŞINDA ANLAMALIYDIM SENİN ŞİMAL OLMADIĞINI!"

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Çelebi'nin boşanma davasını kabul ettiğini söylediği tanıtımda Cemre büyük bir şaşkınlık yaşarken, Çiçek'in sözleri Rüya'yı şüphelendiriyor.

Ali'nin kaçırıldığını ve işkenceye uğradığını gören Çiçek ise büyük gerçeği ortaya çıkarıyor. Çiçek'in gerçek kimliğini öğrenen İskender şoke olurken, bundan sonra yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oluyor.

ALEV ALEV 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ALEV ALEV 9. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çiçek'in yaşadığını öğrenen Ali, büyük bir yıkım yaşadı ve Çiçek'ten uzaklaşarak yalnız kalmak istedi. Çiçek ise onu bulmayı başardı ve Ali ile yüzleşti. İçinden geçen her şeyi Ali'ye söyledikten sonra ikili duygusal anlar yaşarken Ali, yeniden Çiçek'in elinden tuttu. Cemre, Çelebi'nin kendisine sunduğu kliniğe kapatılma ya da eve dönme seçeneklerini kabul etmeyerek kaçmayı seçti. Çelebi, istediğine ulaşamadı ancak Cemre'nin peşini bırakmadı ve onu aramaya devam etti.

Çiçek ile Ali'nin yüzleşmesinin ardından Tomris, yaptığı anlaşmayı dile getirirken, Ali de yangının kaza olmadığını öğrendi. Aynı zamanda Tomris'in Ozan'ı aradığını duyan Ali, onu mahalleye götürdü. Cemre ile bir araya gelen Tomris, Cemre'nin yaşadıklarını ve uğradığı şiddeti öğrendi.

Duyduklarından sonra Çelebi'nin yıllar önce de aynı şiddeti başkasına uyguladığından şüphelenen Tomris, hastanede kayıtlara baktı ve aradığı kadını buldu. Cemre, Ozan, Rüya ve Ömer ise Çelebi'ye karşı bir umut ışığı olan bu kadını bulmak için harekete geçti ve finalde Çelebi'nin yaraladığı Esin Ece'ye ulaşmayı başardılar.

Onları gören Adnan ise hemen Çelebi'ye haber verdi. Esin'e ulaşan ve onunla konuşmaya çalışan Cemre, kadının felçli halini görünce dehşete düşerken, kendi yaşadıklarını da anlattı. Kadından konuşmasını isteyen Cemre, şahitliğine ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Esin ise Cemre'ye 'çöpe atılan bebek' olayını söyleyerek Çelebi'yi tehdit edebileceği büyük bir koz verdi.

O anlarda polislerin gelmesiyle Cemre, Çelebi'nin evine götürülürken, ikilinin karşı karşıya geldiği dakikalarda Çelebi büyük bir şok yaşadı. Cemre, Esin'in kendisine bahsettiği bebek olayıyla Çelebi'yi tehdit etti. Finalde Çelebi'ye karşı güç kazanan Cemre rahat bir şeklide evden çıkarken, bahsedilen bebek olayıyla ilgili akıllarda da soru işaretleri oluştu.