Alessandra Ambrosio'dan kızıyla tatil pozları
Brezilyalı ünlü süper model Alessandra Ambrosio, ailesi ve arkadaşlarıyla Hawaii'de deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. 15 yaşındaki kızı Anja'yla tatil pozları verdi
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Dünyaca ünlü Brezilyalı süper model Alessandra Ambrosio, ailesiyle Hawaii'de tatil yapmaya devam ediyor.
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43 yaşındaki model, 15 yaşındaki kızı Anja ile tatil pozları verdi.
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Kauai Adası'nda bir doğal gölete giden Ambrosio, fotoğraflarını "Soğuk gölet terapisi" notuyla paylaştı.
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Tatilde Ambrosio'ya 12 yaşındaki oğlu Noah, iş ortağı Gisele Coria ve kız kardeşi Aline de eşlik etti. Ancak paylaşımda Noah yer almadı.
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Ambrosio'nun iki çocuğu da 2018'de ayrıldığı eski nişanlısı Jamie Mazur'la birlikteliğinden dünyaya geldi.
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Ambrosio, birkaç gün önce de kırmızı mayosuyla yine Kauai Adası'nda deniz ve güneşin tadını çıkarırken görüldüğü fotoğraflarını paylaşmıştı.
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Ünlü model 'Sahil Güvenlik' dizisinde kırmızı mayolu haliyle hafızalara kazınan Pamela Anderson'ı anımsatmıştı.