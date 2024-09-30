ALES/3 başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile 2024 ALES başvuru ekranı ve ücreti!
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yılda 3 kez düzenleniyor. 2024 yılının son ALES sınavı için geri sayım devam ediyor. Yüksek lisans veya doktora yapmak için sınava katılmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, ALES/3 başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar? İşte, ÖSYM takvimi ile ALES/3 başvuru tarihleri, ücreti ve sınav tarihi…
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım başladı. ALES/3 sınav tarihi ve başvuruları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2024 yılının son ALES sınavı Kasım ayında yapılacak. Sınav hazırlıklarına devam eden adaylar, bir yandan da ALES/3 başvuru tarihleri ve sınav ücretine ilişkin ÖSYM kılavuzunu inceliyor. Peki, 2024 ALES/3 başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?
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ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu.
Takvime göre ALES/3 başvuruları, 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.
Geç başvurular ise 16 Ekim 2024 tarihinde alınacak.
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ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/3 sınavı başvuru ücreti, 490 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.
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ALES/3 NE ZAMAN?
ALES/3 sınavı, 17 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.
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ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.