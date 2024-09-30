Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam ALES/3 başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar? ÖSYM ile 2024 ALES başvuru takvimi, ücreti ve sınav tarihi!

        ALES/3 başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile 2024 ALES başvuru ekranı ve ücreti!

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yılda 3 kez düzenleniyor. 2024 yılının son ALES sınavı için geri sayım devam ediyor. Yüksek lisans veya doktora yapmak için sınava katılmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, ALES/3 başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar? İşte, ÖSYM takvimi ile ALES/3 başvuru tarihleri, ücreti ve sınav tarihi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 10:23 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım başladı. ALES/3 sınav tarihi ve başvuruları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2024 yılının son ALES sınavı Kasım ayında yapılacak. Sınav hazırlıklarına devam eden adaylar, bir yandan da ALES/3 başvuru tarihleri ve sınav ücretine ilişkin ÖSYM kılavuzunu inceliyor. Peki, 2024 ALES/3 başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?

        • 2

          ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu.

          Takvime göre ALES/3 başvuruları, 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

          Geç başvurular ise 16 Ekim 2024 tarihinde alınacak.

        • 3

          ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

          ALES/3 sınavı başvuru ücreti, 490 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.

        • 4

          ALES/3 NE ZAMAN?

          ALES/3 sınavı, 17 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

        • 5

          ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ALES/3 sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
        Musk'tan bir tepki de Netflix'e
        Musk'tan bir tepki de Netflix'e
        Kabine Toplantısı bugün! İşte masadaki başlıklar
        Kabine Toplantısı bugün! İşte masadaki başlıklar
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        3 yıl arayla ağlattılar! Kaderin böylesi!
        3 yıl arayla ağlattılar! Kaderin böylesi!
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        İlk iletişim nasıl gerçekleşti?
        İlk iletişim nasıl gerçekleşti?
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Jose Mourinho'dan flaş hareket!
        Jose Mourinho'dan flaş hareket!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı
        Trump'tan Google'a: Dava açacağım
        Trump'tan Google'a: Dava açacağım
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Habertürk Anasayfa