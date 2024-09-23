ALES/3 ne zaman yapılacak? İşte ALES/3 başvuru ile sınav tarihi
ALES'in ilk iki sınav oturumu geçtiğimiz aylarda düzenlendikten sonra, bu yılın üçüncü ALES oturumu için geri sayım sürüyor. Adaylar, başvuru tarihini ve başvuru ücretlerini merakla araştırıyor. Peki, 2024 ALES/3 sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte adayların bilmesi gereken kritik takvim detayları...
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Yeni ALES oturumu için gözler başvuru ve sınav tarihlerine çevrildi. ALES/1 ve ALES/2 sınavlarının gerçekleştirilmesi sonrasında sonuçlar da açıklandı. Adaylar, ALES/3 için başvuru tarihlerini merak ediyor ve sınav başvuru ücretinin ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınav takvimi ve adayların bilmesi gerekenler...
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ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları, 1-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.
ALES/3 sınavı geç başvuruları ise 16 Ekim 2024 tarihinde alınacak.
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ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/3 sınavı başvuru ücreti, 490 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.
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ALES/3 NE ZAMAN?
ALES/3 sınavı, 17 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.
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ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.