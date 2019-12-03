ALES sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ALES-3 sınavı bu yılın son ALES sınavıydı. ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ya da aşağıdaki bağlantıya tıklayarak T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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