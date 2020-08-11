Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES bu sene hangi tarihte uygulanacak sorusu adaylar tarafından araştırılıyor. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalar için ALES puanı gerekiyor. ALES için geri sayım başladı. Peki ALES ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM 2020 ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ALES NE ZAMAN 2020?

ALES sınavı bu sene 16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES başvuruları 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında alınmıştı.

16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-ALES/1 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bildirildi. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150

dakika (2,5 saat) olacaktır. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.