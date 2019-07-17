17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ALES başvuru bugün başladı. Geçerlilik süresi 5 yıla çıkan Akademik Personel ve Lisansütü Eğitim Girişi Sınavı'nın (ALES) 2'ncisi için adaylar hazırlık içinde. Peki, 2019 ALES 2 başvuruları ne zaman sona eriyor? ALES sınavı ne zaman yapılacak?İşte ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2019 2. ALES başvuru ve sınav tarihi
ALES BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2019 akademik takvimine göre, güz dönemi ALES başvuruları 9 Temmuz 2019'da yani yarın başlayacak. ALES için son başvuru tarihi 17 Temmuz olarak belirlendi. Ancak henüz ÖSYM tarafından ALES başvuru kılavuzu yayımlanmadı.
ALES SON GÜN BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2019
ALES başvuru ücreti 120 TL olarak belirlendi. ALES ücretleri, Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden yatırılabilir.
ALES SINAVI NE ZAMAN? SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2019 ALES /2 sınavı 22 Eylül 2019'da adayların katılımıyla ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin takvimine göre sınavın ardından 17 Ekim 2019'da ALES sınav sonuçları açıklanacak.
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