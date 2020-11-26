ALES sınav başvuruları 1-12 Ekim tarihi arasında gerçekleştirildi. ALES başvurusu tarihini kaçıran adayla 2020 ALES geç başvuru tarihi ne zaman? Sorusunun cevabını arıyor. Peki 2020 ALES/2 geç başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM ALES/2 2020 sınav tarihi ne zaman? İşte detaylar...

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

Yeni yayınlanan sınav takvimine göre ALES /2 Sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde saat 10.15'de yapılacak. 4 Kasım 2020

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150

dakika (2,5 saat) olacaktır. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

ALES SINAV YERLERİ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI!

ÖSYM tarafından belirlenen ALES sınav yerleri açıklandı. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada;

2020-ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

06 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 06 Aralık 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. Belirtildi.

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

DİKKAT!

06 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-ALES/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.