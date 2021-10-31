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Alenya Tilki'nin annesi Havva Öztel'i kızdıran soru - Magazin haberleri

Alenya Tilki'nin annesi Havva Öztel'i kızdıran soru

Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya üzerinden hakkında merak edilenleri anlattı. Öztel, bir takipçisinin kızlarıyla ilgili soru karşısında şok bir yanıt verdi

31.10.2021 - 09:46 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü atlatan Havva Öztel, önceki gün Instagram hesabı üzerinden soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.

  • "BEN NE İSTEDİĞİNİ BİLEN BİR KADINIM"

    2018 yılında kızları Aleyna ve Ayça'nın babası Mehmet Tilki ile yollarını ayıran Öztel, bir takipçisinin "Neden sevgili yapmıyorsun?" sorusuna, "Ben ne istediğini çok iyi bilen, 40 yaşında, prensipleri kuralları olan bir kadınım. Ne maceraya atılacak zamanım ne de gücüm var. Bizim yaş grubu için zaman gerçekten çok kıymetli. Bu anlamda zamanımı harcayacak değerde biri olduğunu düşünmüyorum. Yalnız kalmamak için de insan hayatına birini almamalı." yanıtını verdi.

  • O SORUYA KÜFÜRLÜ YANIT

    Ancak Havva Öztel, daha sonra bir sosyal medya kullanıcısının şarkıcı ve oyuncu olan kızlarıyla ilgili "Çocuklarının başarısının arkasına saklanmak nasıl?" sorusu karşısında sinirlerine hakim olamadı. Takipçisine küfürlü cevap veren Öztel, şu ifadeleri kullandı:

    Kafanı k...da mı taşıyorsun? Çocuklarımın başarısının arkasına neden saklanayım? Bilakis onların başarısı benim gururum, benim başarım, benim yetiştirdiğim çocukların ve şundan emin olabilirsiniz; onların karşısında her zaman başarılı bir anne örneği olmuştur.

  • Havva Öztel, daha sonra bir başka takipçisinin "Tilkilerin annesi olmaktan başka bir unvanınız daha var mı?" sorusunu "Evet var, 20 yıllık bir iş kadınıyım. Kurucusu annem Saime Öztel, aile şirketleri 40 yıllık annemin emeği... Kendimi bildim bileli çocukluğumdan beri ticaretin içindeyim ve hayatımı kendi çalışmalarımla kazandım. Geçenlerde fuarda bir kadın 'Aa sen çalışıyor musun?' diye bir soru yöneltti bana. Evet çalışıyorum ve kendi ekmeğimi kendim kazanıyorum." sözleriyle yanıtladı.

  • LONDRA'YA GİTMİŞTİ

    2016 yılında 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran 21 yaşındaki Aleyna Tilki, 2017'de de 'Sen Olsan Bari' şarkısını piyasaya sürmüştü.

    Dua Lipa, Sarah Hudson ve Coffee'nin sözlerini yazdığı 'Retrograde' adlı İngilizce şarkısının ardından 'Real Love' isimli single'ını dinleyicilerle buluşturan Tilki, bir süre Londra'da yaşama kararı almıştı.

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