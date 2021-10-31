O SORUYA KÜFÜRLÜ YANIT

Ancak Havva Öztel, daha sonra bir sosyal medya kullanıcısının şarkıcı ve oyuncu olan kızlarıyla ilgili "Çocuklarının başarısının arkasına saklanmak nasıl?" sorusu karşısında sinirlerine hakim olamadı. Takipçisine küfürlü cevap veren Öztel, şu ifadeleri kullandı:

Kafanı k...da mı taşıyorsun? Çocuklarımın başarısının arkasına neden saklanayım? Bilakis onların başarısı benim gururum, benim başarım, benim yetiştirdiğim çocukların ve şundan emin olabilirsiniz; onların karşısında her zaman başarılı bir anne örneği olmuştur.