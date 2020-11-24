Alem ne demek, alem tanımı ve anlamı nedir, alem nedir TDK, alem örnek anlatımı nasıldır, alem kelimesinin kullanıldığı yerler nelerdir? Gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Alem Tanımı:

Alem kelimesinin anlamı; evren, dünya, yeryüzünde ve gökyüzünde olan her şey, durumlar veya olaylar ile ilgili olan ve bayrak olarak tanımlanır. Alem kelimesi bir çok anlamda kullanılır. Alem bulunulan ve yaşanılan yer veya durumları anlatmak için kullanılan bir kelimedir.

Alem Nedir TDK:

Bayrak, dünya, cihan, evren, ortam, çevre, belirli grup canlıların bütünü, aynı konu ile ilgili olan kimseler, durumlar ve şartlar, minare veya kubbelerin sancak direklerinin en üstünde yer alan lale şekilli süs, ayça olarak ifade edilir.

Alem Örnek Anlatımı:

Alem; yaşamış olduğumuz dünya veya evren, yeryüzündeki her nesneyi kapsayan bir yer, herhangi bir kimsenin iç dünyasının durumu, bir kimsenin iş ortamının durumu, Osmanlı zamanında bayraklara verilen isim ve kubbe vb.Üzerinde yer alan lale şekilli süs olarak ifade edilir. Bu dünyadaki alem ve öbür dünyada ki alem, dini olarak tanımlanır.

Kişinin ruhsal alemi, fiziki veya sağlık alemi, aile ilişkilerinin alemi, evlilik alemi, iş hayatının alemi, eğlence alemi, hayvanlar alemi gibi bir çok şekilde örneklendirilebilir.

Alem Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Bu aralar senin alemin hiç iyi değil galiba?

Bu alemde yaşanılacak ne kaldı ki?

Öteki alemde yaptığının hesabını soracağım.

Bugün bütün güzel mekanlarda eğlenerek alem ettiğin doğru mu?