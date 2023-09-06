Alec Baldwin: New York çeteleri

"NEW YORK ÇETELERİ"

2012'den beri mutlu evliliklerini sürdüren ABD'li oyuncu Alec Badwin ile yoga eğitmeni eşi Hilaria Baldwin, çocuklarıyla New York'ta gezintiye çıktı.

Ünlü çift, çocukları Ilaria Catalina Irena (1), Carmen (10), Rafael (8), Leonardo (7), Romeo (5), Eduardo (3) ve Lucia (2) ile objektif karşısına geçti. 1993-2002 yılları arasında evli kaldığı meslektaşı Kim Basinger'dan da Ireland Baldwin adında bir kızı daha bulunan Alec Baldwin, bu kareyi, "New York çeteleri" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.