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        Haberler Dünyadan Alec Baldwin'in TV programına, ölümüne yol açtığı Halyna Hutchins'in ailesinden tepki - magazin haberleri

        Alec Baldwin'in TV programına, ölümüne yol açtığı Halyna Hutchins'in ailesinden tepki

        Alec Baldwin'in 2021'de 'Rust' adlı filmin setinde, tabancayla kazara vurarak ölümüne yol açtığı görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ailesi, ünlü oyuncunun yeni programına bir hayli tepki gösterdi. Hutchins'in ailesi, avukatları aracılığıyla "Acıdan kâr sağlıyor" şeklinde yorumda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 12:32 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:59
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        "Acıdan kâr sağlıyor"
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        Alec Baldwin'in eşi Hilaria Baldwin ve çocuklarıyla birlikte evinin kapılarını açtığı yeni realite şovu, Halyna Hutchins'in ailesinin tepkisini çekti. 2021'de başrolünde yer aldığı 'Rust' filminin çekimlerinde elindeki silahtan çıkan kurşunla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in kazara ölümüne yol açan Alec Baldwin'e, Halyna Hutchins'in ailesi, avukatları aracılığıyla; "Acıdan kâr sağlıyor" şeklinde tepkisi gösterdi.

        Avukat Gloria Allred; Halyna Hutchins'in annesi, babası ve kız kardeşi adına, Alec Baldwin ile Hilaria Baldwin'in 7 çocuklu kaotik aile hayatını idare ederken ve Hutchins'in ölümünün ardından yaşadıklarını anlattıkları 'The Baldwins' adlı programı yerden yere vurdu.

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        Gloria Allred, programın; "Alec Baldwin'in çocuklarıyla birlikte olmanın sevincini yaşarken, ünlü oyuncunun bir çocuğu, anne babasından aldığı gerçeğini görmezden geldiğini" söyledi. Allred; "Bu, Halyna'nın annesinin, babasının ve kız kardeşinin her gün yaşadığı acı verici gerçekliktir" ifadesini kullandı. Allred, Alec Baldwin'in, Halyna Hutchins'in ölümüne yol açtığı için ailesinden hiçbir zaman özür dilemediğini ve hiçbir sorumluluk kabul etmediğini de söyledi.

        Avukat Gloria Allred, Hilaria Baldwin'in; "Halyna, en akıl almaz trajedide hayatını kaybetti. Bir oğul, annesini kaybetti. Bu acıyı sonsuza dek hissedip taşıyacağız. Bu, ailemizin hikâyesinin bir parçası olacak" sözlerine de yanıt verdi. Allred, Baldwin çiftinin görüntü yönetmeninin ailesinin acılı hikâyesinden bahsetmediğinin altını çizdi.

        Gloria Allred'e göre; Alec Baldwin, ceza davasıyla ilgili duygularını anlatarak, Hilaria Baldwin'in onun 'travma sonrası stres bozukluğu' yaşadığını iddia etmesini sağlayarak, hatta terapi seanslarına kameraları davet ederek mağduru oynuyor.

        Alec Baldwin'in 'kasıtsız adam öldürme' davası, geçen yıl, New Mexico'da yargıcın kolluk kuvvetleri ve savcıların savunmadan delil sakladığını tespit etmesinin ardından düşürüldü. Ancak Halyna Hutchins'in ailesi, Baldwin'i olaydan sorumlu tutmak için hâlâ mahkemede mücadele ediyor. Ailenin avukatı, yakın zamanda bu davada ünlü oyuncunun ifadesini almak için bir bildirimde bulunduğunu açıkladı.

        12 yıl önce evlenen Alec Baldwin ile Hilaria Baldwin'in 7 çocuğu var. Ünlü oyuncunun ayrıca eski eşi Kim Basinger'dan 28 yaşında Ireland adında kızı bulunuyor.

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        #Alec Baldwin
        #Hilaria Baldwin
        #set kazası

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