Baldwin'in setinde ölümcül kaza: Savcı ilk kez konuştu!

Ünlü aktör Alec Baldwin'in film setinde yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak öldürdüğü trajik kazanın davasını soruşturan savcı ilk kez konuştu.
Santa Fe İlçe Bölge Savcısı Mary Carmack Altwies, setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'in olay ile ilgili 'Kaza mı sabotaj mı?' iddialarına yanıt verdi.
Altwies, "Bazı avukatların komplo teorileri ürettiğini ve 'sabotaj' kelimesini kullandığını biliyorum. Elimizde kanıt yok" dedi. Sabotajın bir olasılık olup olmadığı sorulduğunda ise 'hayır' cevabını verdi.
"SABOTAJ OLDUĞUNA İKNA OLDUK"
Gutierrez Reed'in avukatı Jason Bowles çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bunun bir sabotaj olduğuna ve Hannah'nın tuzağa düşürüldüğüne ikna olduk. Olay yerine polis gelmeden önce de müdahale edildiğine inanıyoruz." demişti.
BALDWIN'E BİR DAVA DAHA
Öte yandan, "Rust" filminin ışıklandırma şefi Serge Svetnoy, sette yaşanan kazanın kendisini sonsuza kadar 'ciddi duygusal bir sıkıntıya' sokacağı gerekçesiyle dava açtı.
Serge Svetnoy, yakın arkadaşı Hutchins'i öldüren kurşunun onu kıl payı kendisini ıskaladığını söyledi. Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde ünlü oyuncu Alec Baldwin, Baldwin'e silahı veren yönetmen yardımcısı David Halls, ve setteki silahlardan sorumlu olan Hannah Gutierrez Reed'e dava açıldı.
Svetnoy, Hutchins'in yakın arkadaşı olduğunu söyledi. Birlikte çalıştıkları dokuzuncu filmdi ve kendisi istediği için işi düşük ücretle kabul etmişti.
Hutchins'in eşi Matt Hutchins de yaşanan kazayı mahkemeye taşımaya karar vermişti.
SİLAHTA GERÇEK MERMİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI
Baldwin'in ateşlediği silahın çekimde kullanılmak üzere yardımcı yönetmen Dave Halls tarafından verildiği kaydedilmişti.
Halls'ın, Baldwin’e bir silah uzatarak "güvenli" diye seslendiği, ifadesinde silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini söylediği mahkeme kayıtlarına yansımıştı.
Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust "isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.
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