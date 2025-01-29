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        Haberler Dünya Amerika Alaska'da F-35 savaş uçağı düştü | Dış Haberler

        Alaska'da F-35 savaş uçağı düştü

        ABD'nin Alaska eyaletinde, bir F-35 savaş uçağının düştüğü ve pilotun güvende olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 06:47 Güncelleme: 29.01.2025 - 06:47
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        Alaska'da F-35 düştü
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        Alaska'daki Eielson Hava Kuvvetleri Üssü'nden bir yetkili, yaptığı açıklamada, olayın askeri üssün pistinde meydana geldiğini aktardı.

        Yetkili, düşen F-35 savaş uçağının önemli derecede hasar aldığını ve olayın soruşturulduğunu aktardı.

        AA'nın haberine göre; ABD Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, olayın ardından pilotun güvende olduğu ve kendisinin tetkik amacıyla ordu hastanesine nakledildiği bilgisi paylaşıldı.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, F-35 savaş uçağının havadan süzülerek hızla yere çakıldığı ve infilak ettiği görülüyor.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #ABD
        #Alaska
        #Son dakika haberler
        #F-35
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