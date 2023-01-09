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STAT: Kırbıyık Holding Stadı

HAKEM: Mustafa Kürşad Filiz

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1 TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Naci Ünüvar, Trézéguet, Umut Bozok Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor. Ligde, deplasmanda oynadığı son 3 maçını kazanamayan Trabzonspor, evinde 6 maçtır kaybetmeyen Alanyaspor karşısında dış sahadaki 100 günlük galibiyet özlemine son vermek istiyor.

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN LİGDE 13. KEZ RAKİPLER Alanyaspor ile Trabzonspor, ligde 13. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında daha önce oynanan 12 maçta turuncu-yeşillilerin, bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 3 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 15 gol kaydetti.

Alanya'da oynanan 6 karşılaşmada Trabzonspor 2 galibiyet alırken, Akdeniz temsilcisi de 2 kez galip geldi. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.