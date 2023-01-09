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Alanyaspor-Trabzonspor maçı CANLI İZLE

Alanyaspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... Süper Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Trabzonspor, 18. haftada Alanyaspor'a konuk oluyor. Alanyaspor-Trabzonspor maçına dair tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 09.01.2023 - 19:08 | Güncelleme: ABONE OL
Alanyaspor-Trabzonspor maçı CANLI İZLE
HABERTURK.COM / Ajanslar

STAT: Kırbıyık Holding Stadı
HAKEM: Mustafa Kürşad Filiz
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Naci Ünüvar, Trézéguet, Umut Bozok

Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor.

Ligde, deplasmanda oynadığı son 3 maçını kazanamayan Trabzonspor, evinde 6 maçtır kaybetmeyen Alanyaspor karşısında dış sahadaki 100 günlük galibiyet özlemine son vermek istiyor.

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LİGDE 13. KEZ RAKİPLER

Alanyaspor ile Trabzonspor, ligde 13. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında daha önce oynanan 12 maçta turuncu-yeşillilerin, bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 3 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 15 gol kaydetti.

Alanya'da oynanan 6 karşılaşmada Trabzonspor 2 galibiyet alırken, Akdeniz temsilcisi de 2 kez galip geldi. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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