Alanyaspor - Çaykur Rizespor: 0-0 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelirken, mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi. İki takım da bu sonuçla ligde ilk pıuanlarını aldı.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Ligdeki ilk maçına çıkan Alanyaspor ilk puanını alırken, Rizespor da iki maç sonunda 1 puana ulaştı.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Çaykur Rizespor'un merkezden geliştirdiği atakta Laçi'nin ceza sahası dışından vuruşunda, top kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Sowe'un tamamlamak istediği meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
13. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Sporar'ın pasında topla buluşan Güven Yalçın'ın şutunda, top kaleci Erdem Canpolat'ta kaldı.
34. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Sporar'ın kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.
41. dakikada Çaykur Rizespor'un merkezden gelişen atağında Halil Dervişoğlu'nun savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Sowe'un vuruşunda, top az farkla direğin yanından auta gitti.
50. dakikada Alanyaspor'dan Yusuf Özdemir'in kısa düşen geri pasında araya giren Sowe'un vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı.
54. dakikada Alanyaspor'da Güven Yalçın, kaleci Erdem Canpolat'ı önde gördüğü anda topu orta sahadan kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden dışarı çıktı.
81. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Efecan Karaca'nın ceza sahası dışından vurduğu sert şutta, top kaleci Erdem Canpolat'ta kaldı.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Candaş Elbil, Göktuğ Hazar Erel
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ümit Akdağ, Aliti, Lima, Hadergjonaj (Dk. 88 Enes Keskin), Janvier (Dk. 74 Maestro), Makouta, Yusuf Özdemir, Güven Yalçın (Dk. 62 Efecan Karaca), Hwang (Dk. 88 İbrahim Kaya), Sporar (Dk. 74 Ogundu)
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Samet Akaydın, Alikulov, Hojer (Dk. 88 Mocsi), Papanikolaou, Laçi (Dk. 90+3 Buljubasic), Olawoyin, Mithat Pala, Halil Dervişoğlu (Dk. 80 Mihaila), Sowe (Dk. 90+3 Emrecan Bulut)
Sarı kartlar: Dk. 37 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor), Dk. 65 Alikulov, Dk. 87 Sowe (Çaykur Rizespor)