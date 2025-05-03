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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Alanyaspor: 1 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Alanyaspor: 1 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor ile Kayserispor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından alt sıralardan kurtulmak isteyen Alanyaspor, haftayı 35 puanla 15. sırada tamamladı. Kayserispor ise puanını 41'e çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 17:54 Güncelleme: 03.05.2025 - 18:19
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. GAIN Park'ta oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Ev sahibinin golünü 30. dakikada Joseph Attamah (kk) atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 52. dakikada Ramazan Civelek kaydetti.

        Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 41'e yükseltirken, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Alanyaspor ise puanını 35'e çıkardı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kayserispor, Antalyaspor'u ağırlayacak. Alanyaspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        12’nci dakika Kayserispor'da Carole'nin kaleci Bilal Bayazit’e dönmek istediği topta araya giren Alanyaspor’dan Janvier, ceza sahasına kadar topu sürüp kaleci Bilal Bayazit ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Bilal Bayazit topu ayağıyla çelerek golü engelledi.

        25’inci dakikada sol taraftan gelişen Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in pasıyla topla ceza sahası çaprazında buluşan Cordoso'nun şutunda top az farkla dışarı çıktı.

        30’uncu dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Cordova'nın ceza sahası içerisine gönderdiği yerden ortaya ters vuruş yapan Kayserispor savunmasından Attamah, topu kendi kalesine gönderdi: 1-0

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Alanyaspor üstünlüğüyle tamamlandı.

        52’nci dakikada Kayserispor skoru eşitledi. Sol taraftan gelişen atakta Carole'ün pasında ceza sahası dışında topa buluşan Ramazan Civelek'in sert vuruşu fileleri havalandırdı: 1-1

        71’inci dakikada Alanyaspor’un sol taraftan kullandığı kornerin ardından ceza sahası yayının gerisinde bulunan Janvier’in vuruşunda topa topuğuyla yön veren Cordova’nın vuruşunu kaleci Bilal Beyazit çıkarttı.

        79’uncu dakikada Kayserispor’un sol taraftan gelişen atağında içeri sokulan Cardoso’nun vuruşu kaleci Ertuğrul Taşkıran’ın müdahalesine rağmen ağlara doğru giderken Alanyaspor’dan Balkovec’in müdahalesiyle top çizgiden oyun alanına döndürüldü.

        Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

        STAT: GAİN Park Stadyumu

        HAKEMLER: Ümit Öztürk, Bersan Duran, Samet Çavuş

        ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Cordova, Vilhena, Hwang (Dk. 74 Efecan Karaca), Sporar

        KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Jeanvier (Dk. 46 Bourabia), Carole, Karimi, Attamah, Ramazan Civelek (Dk. 80 Baran Ali Gezek), Kartal Yılmaz (Dk. 81 Uzodimma), Cardoso (Dk 90+2 Hasan Ali Kaldırım), Talha Sarıarslan (Dk. 68 Mane)

        GOLLER: Dk. 30 Attamah (Alanyaspor) (KK) – Dk. 52 Ramazan Civelek (Kayserispor)

        SARI KARTLAR: Kartal Yılmaz, Hosseini, Karimi (Kayserispor) – Richard (Alanyaspor)

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