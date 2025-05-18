Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş, haftayı 59 puanla 4. sırada tamamladı. Alanyaspor ise puanını 39'a yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'a konuk oldu. GAIN Park'ta oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Akdeniz ekibini öne geçiren golü 40. dakikada Ui-jo Hwang atarken, Siyah Beyazlılar'a beraberliği getiren golü ise 71. dakikada Rafa Silva attı.
Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş haftayı 59 puanla 4. sırada tamamlarken, Alanyaspor ise puanını 39'a çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, Konyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
16’ncı dakikada Beşiktaş’ın sol taraftan gelişen atağında savunma arkasına sarkan Immobile’nin pasıyla topla buluşan Rafa Silva’nın vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran çıkarttı.
34’üncü dakikada Alanyaspor’un sağ taraftan gelişen atağında savunma arkasına sarkan Sporar, Janvier’in pasıyla topla buluştu. Sporar’ın vuruşunu kaleci Mert Günok kornere çeldi.
40’ıncı dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Hadergjonaj’ın ceza sahasına ortaladığı topu Yusuf Özdemir kafayla indirdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Hwang ise topu ağlarla buluşturdu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Alanyaspor üstünlüğüyle tamamlandı.
51’inci dakikada Alanyaspor’un sağ taraftan gelişen atağında Cordova ceza sahasına içerisine gönderdiği topta arka direkte topla buluşan Hwang’ın vuruşunda Svensson topu kafayla kale çizgisi üzerinden çıkardı.
71’inci dakikada Beşiktaş eşitliği sağladı. Sol taraftan gelişen Beşiktaş atağında Muçi'nin ortasında topla buluşan Rafa Silva’nın ceza sahası içerisinde yaptığı vuruş fileleri havalandırdı. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırırken yapılan VAR incelemesinin ardından gol geçerlilik kazandı: 1-1
Mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.
STAT: GAİN Park Stadyumu
HAKEMLER: Mehmet Türkmen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar
ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Aliti, Lima, Hadergjonaj, Richard (Dk. 77 Makouta), Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova (Dk 85 Enes Keskin), Hwang (Dk. 78 Vilhena), Sporar (Dk. 90+4 Arda Usluoğlu)
BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Hadziahmetovic, Joao Mario, Rashica (Dk. 64 Arroyo), Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu (Dk. 46 Muçi), Immobile (Dk. 64 Semih Kılıçsoy)
GOLLER: Dk. 40 Hwang (Alanyaspor) – Dk. 71 Rafa Silva (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Uduokhai, Muçi (Beşiktaş)