Alanyaspor: 1 - Antalyaspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. 2. yarıda Moussa Djenepo ve Adolfo Gaich'in golleriyle kazanan Antalyaspor, puanını 11'e yükseltti. Alanyaspor ise haftayı 9 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. GAIN Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Antalyaspor oldu.
Kırmızı Beyazlılara galibiyeti getiren golleri 62'de Moussa Djenepo ve 75. dakikada Adolfo Gaich attı. Ev sahibinin tek golünü ise 25. dakikada Ui-jo Hwang kaydetti.
Bu sonucun ardından Turuncu Yeşilliler puanını 10'a yükseltirken, Kırmızı Beyazlılar ise 9'a yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, Bodrum FK'ya konuk olacak. Antalyaspor, deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
3’üncü dakikada Antalyaspor’un sol taraftan gelişen atağında Kaluzinski'nin ortasında topla buluşan Güray Vural'ın şutunda kaleci Piric topu kornere gönderdi.
25’inci dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Cordova'nın ortasına iyi yükselen Hwang'nın kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-0
40’ıncı dakikada Antalyaspor kendi sahasından çıkmaya çalıştığı sırada Alanyaspor'da Hwang, Veysel Sarı'dan topu kaparak ceza sahası içerisine koşan Augusto’ya gönderdi. Augusto’nun şutunu Petrusenko araya girerek kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi Alanyaspor’un üstünlüğü ile sonuçlandı.
53’üncü dakikada Alanyaspor’un sol taraftan gelişen atağında Augusto'nun, ceza sahasına girip arka direğe gönderdiği topu Antalyaspor'da Veysel Sarı araya girerek uzaklaştırdı.
62’nci dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Larsson'un merkezden gönderdiği pasta ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Djenepo'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
75’inci dakikada Antalyaspor öne geçti. Larsson, merkezden geliştirdiği atakta savunma arkasına sarkan Gaich'i topla buluşturdu. Gaich’in topu sürerek ceza sahasına girdi ve yaptığı vuruşta top ağları havalandırdı: 1-2
Mücadelede 2-1 Antalyaspor üstünlüğüyle tamamlandı.
STAT: GAİN Park Stadyumu
HAKEMLER: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Hüseyin Aylak
ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard (Dk. 70 Efecan Karaca), Makouta, Augusto, Janvier (Dk. 78 Serdar Dursun), Cordova (Dk. 78 Rony Lopes), Hwang
ANTALYASPOR: Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Kaluzinski (Dk. 46 Gaich), Petrusenko, Erdal Rakip, Larsson (Dk. 90+3 Gerxhaliu), Djenepo (Dk. 84 Streek), Samudio (Dk. 62 Townsend)
GOLLER: Dk. 25 Hwang (Alanyaspor) - Dk. 62 Djenepo, Dk. 75 Gaich (Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Richard (Alanyaspor), Rony Lopes – Thalisson (Antalyaspor)