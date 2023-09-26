Alanya hem doğal güzellikleriyle hem de dalış turizmiyle öne çıkıyor

"Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad tarafından tersane yapıldıktan sonra 'iki denizin sultanı' unvanı kendisine verildi. Hem su altı kültürel varlıklarımızı, su altı yaşamını hem de karadaki kültürel değerlerimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Alanya dalış turizmi açısından oldukça zengin.