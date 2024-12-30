Alanya'da çakar tertibatlı aracın sürücüsüne 96 bin lira ceza kesildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde çakar tertibatı bulunan pikabın sürücüsüne 96 bin lira ceza uygulandı
Giriş: 30.12.2024 - 18:17 Güncelleme: 30.12.2024 - 18:17
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik uygulamasında çakar kullanan pikabı durdurdu.
Çakar lambanın usulsüz olduğunu belirleyen ekipler, sürücüye "yetkisiz çakar kullanmaktan" 96 bin lira idari para cezası verdi.
Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu, araç ise 30 gün trafikten men edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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