        Alamut Kalesi'nin öyküsü yapay zekayla dizi oldu

        Alamut Kalesi'nin öyküsü yapay zekayla dizi oldu

        AI Yapım'ın senaryosu Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim tarafından kaleme alınan yapay zeka tabanlı ilk dizisi 'Castle Walls', Alamut Kalesi'nin gizemli hikayesini ele alıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 00:10 Güncelleme: 13.10.2025 - 00:10
        Alamut Kalesi'nin öyküsü yapay zekayla dizi oldu
        Ay Yapım’ın yeni iştiraki AI YAPIM tarafından hayata geçirilen; üç bölümden oluşan, her biri 15 dakikalık mini dizisi ‘Castle Walls’un senaryosu, Türk televizyonunun deneyimli isimleri Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim tarafından kaleme alındı. Dizi, son dönemde Assassin’s Creed Mirage video oyunuyla yeniden popüler hale gelen gizemli Alamut Kalesi hikâyesini merkezine alıyor.

        ‘Castle Walls’, bir yıllık geliştirme sürecinin ardından hayata geçirildi. Sektörün ilk yapay zekâ destekli dizilerinden biri olarak öne çıkan proje Ay Yapım’ın hikâye anlatımındaki ustalığını, ileri düzey yapay zekâ teknolojileriyle birleştiriyor. Projenin yaratıcı süreçlerinde ChatGPT (prompt geliştirme ve yaratıcı fikir zenginleştirme), MidJourney (görsel keşif ve ilham), Runway ve Google Nano Banana (karakter entegrasyonu), Veo, Kling, ComfyUI ve Topaz (video üretimi ve sinematik işleme) gibi araçları kullanıldı. Ayrıca, seslendirme ve dublaj için Runway ve ElevenLabs platformları entegre edildi.

        REKLAM

        Bunların yanı sıra AI YAPIM, kendi geliştirdiği AI Yapim Storyboard adlı özel yapay zekâ storyboard aracını kullanarak tüm yapım hattını tasarladı ve Ay Yapım’ın lisanslı arşivinde eğitilmiş AYDNA 1.0 adlı özgün bir video difüzyon modeli oluşturdu.

        Ay Yapım CEO’su Kerem Çatay, AI YAPIM'ın, insan hayal gücüyle yapay zekâ yeniliğini birleştirerek hikâye anlatımının yeni çağını şekillendirmek için kurulduğunu belirtiyor: “Castle Walls sayesinde yapay zekâyı klasik bir hikâyeye taşıyarak daha geniş düşünebildik ve hayal gücümüzü daha büyük bir tuvale yansıttık. Bu süreçte, iyi hikâyelerin kalbinde yatan insan ruhunu merkeze almayı sürdürdük. Yapay zekâyı yaratıcı bir ortak olarak görerek, görsel ihtişam ve merak duygusuyla dolu projeler yaratmayı hedefliyoruz.”

        #Ay Yapım
        #Castle Walls
        #Yapay Zeka
