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Alacağını hakaret dolu bir mektupla isteyince hakkında hapis istemiyle dava açıldı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan Mehmet B. adlı kişi, borcu olan Trabzon'da yaşayan Kazım Ç.'den bir mektup aldı. Mehmet B., "Ulan Mehmet efendi, sen domuzsun, sende namus yok. 4 yıl önce benden 1500 TL para aldın ödemedin" gibi ifadelerin ve küfürlü sözlerin de yer aldığı mektubu okuyunca soluğu polis merkezinde aldı. Mehmet B., kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Kazım Ç.'den şikâyetçi oldu.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Başlatılan soruşturmada savcılık, Kazım Ç.'nin ifadesinin alınmasına karar verdi. Adresinde bulunamayan Kazım Ç. için yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmayı tamamlayan savcı, Kazım Ç.'nin sesli, yazılı ve görüntülü bir ileti ile Mehmet B.'ye yönelik hakarette bulunduğu iddiasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Savcı, iddianameyi asliye ceza mahkemesine gönderdi.