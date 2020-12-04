En sevilen çorbalardan biri olan Alaca Çorba ile iligli gerek pişirilişi gerekse tarifi ve mazlemeleri ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...
Alaca Çorba Tarifi İçin Malzemeler
1/2 su bardağınohut
1/2 su bardağıyeşil mercimek
1/2 su bardağıaşurelik buğday
2 yemek kaşığısalça
6 su bardağısu
2 adetkuru soğan
1 yemek kaşığıtereyağı
1 tatlı kaşığıtarhun otu
1 çay kaşığıtuz
1 çay kaşığıkarabiber
Üzeri için:
1 yemek kaşığıtarhun otu
3 yemek kaşığızeytinyağı
Alaca Çorba Tarifinin Püf Noktası
Nohutu ve buğdayı bir gece önceden ıslatırsanız ertesi gün vakit kaybetmeden çorbanızı pişirmeye başlayabilirsiniz. Buğdayı sıcak suyla ıslatmanız daha iyi sonuç almanızı sağlayacaktır.
Alaca Çorba Tarifi Nasıl Yapılır?
Bir gece önceden ıslattığınız nohut ve buğdayı süzün. Nohutu, buğdayı ve yeşil mercimekleri ayrı ayrı kaplarda yumuşayana dek haşlayın.
Haşlanmış bakliyatların hepsinin suyunu süzün ve bir tencereye alın.
Üstlerine 6 su bardağı suyu ekleyin ve ocağın altını açın.
Soğanları küp küp doğrayın ve tencereye ilave edin. Bu şekilde ara ara karıştırarak, tüm malzemeler kaynayana dek pişirin.
Çorbanız kaynarken, küçük bir tavada tereyağını kızdırın, içerisine salçayı ve tarhun otunu ilave edip güzelce kavurun.
Kavurduğunuz salça ve tarhun otu karışımını kaynamakta olan çorbaya ekleyin ve yaklaşık 5 dakika daha bu şekilde kaynatın. Tuzunu ve karabiberini de ilave edin.
Çorbanız piştikten sonra altını kapatın ve servis kaselerine alın.
Bir tavada kızdırdığınız zeytinyağının içine tarhun otunu ekleyin ve birkaç kez karıştırdıktan sonra kaselere aldığınız çorbaların üzerine zeytinyağında kavrulmuş tarhun otunu da gezdirerek servis edin.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!