En sevilen çorbalardan biri olan Alaca Çorba ile iligli gerek pişirilişi gerekse tarifi ve mazlemeleri ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...



Alaca Çorba Tarifi İçin Malzemeler

1/2 su bardağınohut

1/2 su bardağıyeşil mercimek

1/2 su bardağıaşurelik buğday

2 yemek kaşığısalça

6 su bardağısu

2 adetkuru soğan

1 yemek kaşığıtereyağı

1 tatlı kaşığıtarhun otu

1 çay kaşığıtuz

1 çay kaşığıkarabiber

Üzeri için:



1 yemek kaşığıtarhun otu

3 yemek kaşığızeytinyağı

Alaca Çorba Tarifinin Püf Noktası

Nohutu ve buğdayı bir gece önceden ıslatırsanız ertesi gün vakit kaybetmeden çorbanızı pişirmeye başlayabilirsiniz. Buğdayı sıcak suyla ıslatmanız daha iyi sonuç almanızı sağlayacaktır.

Alaca Çorba Tarifi Nasıl Yapılır?



Bir gece önceden ıslattığınız nohut ve buğdayı süzün. Nohutu, buğdayı ve yeşil mercimekleri ayrı ayrı kaplarda yumuşayana dek haşlayın.

Haşlanmış bakliyatların hepsinin suyunu süzün ve bir tencereye alın.

Üstlerine 6 su bardağı suyu ekleyin ve ocağın altını açın.

Soğanları küp küp doğrayın ve tencereye ilave edin. Bu şekilde ara ara karıştırarak, tüm malzemeler kaynayana dek pişirin.

Çorbanız kaynarken, küçük bir tavada tereyağını kızdırın, içerisine salçayı ve tarhun otunu ilave edip güzelce kavurun.

Kavurduğunuz salça ve tarhun otu karışımını kaynamakta olan çorbaya ekleyin ve yaklaşık 5 dakika daha bu şekilde kaynatın. Tuzunu ve karabiberini de ilave edin.

Çorbanız piştikten sonra altını kapatın ve servis kaselerine alın.

Bir tavada kızdırdığınız zeytinyağının içine tarhun otunu ekleyin ve birkaç kez karıştırdıktan sonra kaselere aldığınız çorbaların üzerine zeytinyağında kavrulmuş tarhun otunu da gezdirerek servis edin.