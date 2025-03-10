Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Alabalık Nasıl Pişirilir? Fırında ve Tavada Alabalık Nasıl, Kaç Dakikada Yapılır?

        Alabalık Nasıl Pişirilir? Fırında ve Tavada Alabalık Nasıl, Kaç Dakikada Yapılır?

        Besleyici ve hafif yapısı ile sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan alabalık, sağlıklı beslenmek isteyen ve pratik bir yemek tarifi arayanlar için ideal bir tercih oluşturuyor. Besin değeri yüksek ve lezzetli bir balık türü olan alabalık, farklı pişirme yöntemleriyle sofralara konuk oluyor. Özellikle tavada ve fırında pişirme teknikleri ile pişirilen alabalığın doğal lezzeti de ortaya çıkar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 14:56 Güncelleme: 10.03.2025 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alabalık Nasıl Pişirilir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Peki, alabalık nasıl pişirilir? Tavada, fırında ve ızgarada pişirilebilen alabalık, farklı yöntemlerle birbirinden farklı doku ve tatla sofralara geliyor. İşte adım adım alabalık tarifi ve dikkat edilmesi gereken püf noktalar…

        Sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olarak öne çıkan balık tüketiminde alabalık çeşidi dikkat çeker. Hafifliği ve lezzetiyle en çok tercih edilen balık türlerinden biri olan alabalık, hem tuzlu hem de tatlı sularda yetişebiliyor. Yüksek protein içeriği ve düşük yağ oranı ile alabalık, dengeli beslenmek isteyenler için ideal bir seçenek sunuyor. Mangalda, tavada ve fırında farklı yöntemlerle pişirilebilen bu balık türünde, her yöntem kendine has bir aromayı da beraberinde getirir. Fakat alabalığın lezzetini kaybetmemesi ve tam kıvamında pişmesi için bazı önemli püf noktalara dikkat etmek gerekiyor. İşte hem sağlıklı hem de lezzetli alabalık tarifi için bilinmesi gereken detaylar…

        ALABALIK NASIL PİŞİRİLİR?

        Omega-3 bakımından zengin bir balık türü olan alabalık, hem düşük kalorili hem de sağlıklı bir protein kaynağıdır. Farklı pişirme yöntemleriyle sofralara taşınabilen alabalık, farklı pişirme yöntemlerinde farklı lezzetler sunar. En yaygın tercih edilen pişirme yöntemleri arasında tavada alabalık ve fırında alabalık bulunur. Her iki yöntemde de alabalığın içinin iyice temizlenmesi ve uygun baharatlar ile marine edilmesi önerilir.

        FIRINDA ALABALIK TARİFİ

        Balığın doğal lezzetini korumak, sağlıklı ve pratik bir yemek yapmak istiyorsanız fırında pişirme yöntemini kullanabilirsiniz. İşte fırında alabalık tarifi ve malzemeleri:

        MALZEMELER

        • 2 adet alabalık
        • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 1 çay kaşığı pul biber
        • 1 adet limon
        • 1 adet soğan
        • 1 çay kaşığı tereyağı
        • 2 dal taze kekik ya da maydanoz
        • İsteğe bağlı olarak 2 diş sarımsak

        HAZIRLANIŞI

        • İlk olarak alabalıkların içini iyice temizleyerek bol su ile yıkayın. Fazla suyu kağıt havlu ile kurulayın.
        • Tuz, pul biber, karabiber ve zeytinyağını iyice karıştırın. İsterseniz ezilmiş sarımsağı da ekleyerek karışımı balıkların içine ve dışına sürün.
        • Soğanı ve limonu halka halka şekilde dilimleyin ve balıkların içine birkaç dilim soğan ve limon koyun. Üzerine maydanoz ve taze kekik ekleyin.
        • Önceden ısıtılmış 200 derece fırına, yağlı kağıt serilmiş tepsi ile balıkları yerleştirin ve balığın üzerine tereyağı ekleyin. Alabalığı fırında yaklaşık olarak 25 ya da 30 dakika kadar pişirin.
        • Fırından aldığınız balıkları sıcak servis edin. Yanında közlenmiş sebzeler ve roka salatası ile sunabilirsiniz.

        PÜF NOKTALARI

        • Alabalığın üzerine çizikler atarak baharat karışımının içine iyice işlemesini sağlayabilirsiniz.
        • Daha çıtır çıtır bir balık dokusu elde etmek istiyorsanız pişirme süresinin son 5 dakikasında fırının üst ızgarasını açabilirsiniz.

        TAVADA ALABALIK TARİFİ

        İçi yumuşak ve dışı çıtır bir balık için tavada pişirme yöntemi kullanılabilir. Tavada alabalık tarifi için ızgara ya da kızartma yöntemleri kullanılabilir. İşte tavada alabalık tarifi ve gerekli malzemeler ile püf noktaları:

        MALZEMELER

        • 2 adet alabalık
        • 3 yemek kaşığı un
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
        • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
        • 1 limon

        HAZIRLANIŞI

        • Alabalıkların içini iyice temizleyerek yıkayın ve kağıt havlu ile balığı kurulayın.
        • Bir tabakta un, tuz, kırmızı toz biber ve karabiberi iyice karıştırın. Balıkları bu karışıma bulayın.
        • Tavadaki sıvı yağı orta ateşte ısıtın.
        • Baharatlanmış alabalıkları tavaya alın ve her iki tarafını da 5 ila 7 dakika aralığında kızartın.
        • Pişen alabalıkları kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çekmesi için süzdürün.
        • Alabalığı limon dilimleri ile servis yapın.

        PÜF NOKTALARI

        • Balığı bulamak için un yerine mısır ununu kullanarak daha çıtır bir dokuyu elde edebilirsiniz.
        • Balıkları tavaya almadan önce yağın iyice ısındığından emin olun.

        ALABALIK PİŞİRİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        • Alabalık için önemli not tazeliğidir. Balığın tazeliğini gözlerinin parlak ve derisinin diri olmasından anlayabilirsiniz.
        • Uzun süre pişen balık kuruyabilir. Bu sebepten ötürü balığı fırında en fazla 30 dakika, tavada ise her iki tarafını 10-15 dakika pişirin.
        • Alabalığın yanında közlenmiş sebzeler, salata, buharda pişmiş patates ve yoğurtlu mezeler sunulabilir.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 fabrikası olan iş insanı: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!
        2 fabrikası olan iş insanı: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        Binayı heyelan vurdu! Yıkılmadı, sürüklendi!
        Binayı heyelan vurdu! Yıkılmadı, sürüklendi!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Eşini döven şüpheli: Öldürmedim ama yakında öldüreceğim
        Eşini döven şüpheli: Öldürmedim ama yakında öldüreceğim
        Bakan Kurum'dan deprem fırsatçılarına tepki
        Bakan Kurum'dan deprem fırsatçılarına tepki
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Radyoaktif kurşun açık alanda! Eski fabrikanın atıkları izinsiz döküldü
        Radyoaktif kurşun açık alanda! Eski fabrikanın atıkları izinsiz döküldü
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Trudeau nasıl bu noktaya geldi?
        Trudeau nasıl bu noktaya geldi?
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Habertürk Anasayfa