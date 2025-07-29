Al-Sharjah, Rey Manaj'ı kadrosuna kattı!

2023-2024 sezonundan itibaren Sivasspor forması giyen 28 yaşındaki Rey Manaj'ın yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Sharjah oldu.

Al-Sharjah Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Sivasspor formasıyla toplam 63 müsabada görev yapan Arnavut santrfor, 34 kez rakip fileleri havalandırırken 8 de asist yaptı.