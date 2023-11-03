Al Pacino'nun ödeyeceği nafaka miktarı belli oldu
Noor Alfallah, oğulları Roman'ın dünyaya gelmesinden üç ay sonra Al Pacino'dan ayrılmıştı. Ünlü oyuncunun eski sevgilisi Alfallah'a ödeyeceği nafaka miktarı belli oldu
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Sinema tarihinin en önemli aktörlerinden olan ve 'Baba', 'Yaralı Yüz' ve 'Şeytan’ın Avukatı' gibi Hollywood'un ikonik filmlerinin yıldızı Al Pacino, 4'üncü kez baba olmuştu. Ünlü oyuncunun sevgilisi Noor Alfallah, geçtiğimiz aylarda doğum yapmıştı. Çiftin erkek bebekleri olduğu ve çocuklarına da 'Roman Pacino' adını verdikleri belirtilmişti.
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BABALIK TESTİ İSTEMİŞTİ
Al Pacino ve Noor Alfallah’ın, oğullarının doğumundan üç ay sonra ayrıldıkları ortaya çıktı. Alfallah, Al Pacino ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlunun tam velayeti için dava açtı.
Al Pacino, doğumdan kısa bir süre sonra çocuğun kendisinden olduğunu kanıtlaması için Noor Alfallah'tan DNA testi istemişti. Görünen o ki Pacino'nun bu testi istemesi Alfallah'ın bir hayli zoruna gitmiş.
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TAM VELAYET HAKKI TALEBİNDE BULUNMUŞTU
Noor Alfallah, Los Angeles'ta Al Pacino ile ebeveynlik ilişkisini belirlemek için mahkemeye bir dilekçe sundu. Alfallah, bebeğinin tam velayet hakkını isterken, Pacino’ya da 'makul ziyaret' hakkı verilmesini ve çocukla ilgili olarak okul ve tıbbi tedavi gibi önemli kararlarda oyuncuya da söz hakkı verecek yasal velayet paylaşımını talep etti.
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NAFAKA MİKTARI BELLİ OLDU
Al Pacino, genç sevgilisine her ay yaklaşık 30 bin dolar ödeyecek. Pacino'nun Noor Alfallah’a önden 110 bin dolar verdiği ve her ay yaklaşık 30 bin dolar ödemeye devam edeceği bildirildi. Oyuncunun, oğlunun eğitim fonu için yıllık 15 bin dolar vereceği biliniyor.
Gelir düzeyine göre, Al Pacino'nun yıl sonuna kadar 90 bin dolar daha vermesi de söz konusu.
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ÜÇ ÇOCUĞU DAHA VAR
Öte yandan Al Pacino'nun Beverly D'Angelo ile birlikteliğinden 22 yaşında Olivia Pacino ve Anton James Pacino adında ikizleri var. Usta oyuncunun Jan Tarrant ile birlikteliğinden de 33 yaşında Julie Pacino adında bir kızı var.
Fotoğraflar: AP, Splash News, Backgrid USA, Avalon