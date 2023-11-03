NAFAKA MİKTARI BELLİ OLDU

Al Pacino, genç sevgilisine her ay yaklaşık 30 bin dolar ödeyecek. Pacino'nun Noor Alfallah’a önden 110 bin dolar verdiği ve her ay yaklaşık 30 bin dolar ödemeye devam edeceği bildirildi. Oyuncunun, oğlunun eğitim fonu için yıllık 15 bin dolar vereceği biliniyor.

Gelir düzeyine göre, Al Pacino'nun yıl sonuna kadar 90 bin dolar daha vermesi de söz konusu.