        Haberler Dünyadan Al Pacino eski sevgilisi Diane Keaton'ın ölümünün ardından pişmanlığını açıkladı

        Al Pacino eski sevgilisi Diane Keaton'ın ölümünün ardından pişmanlığını açıkladı

        Al Pacino, geçmişte 16 yıl boyunca bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Diane Keaton'ın ardından, en büyük pişmanlığını yakın arkadaşına itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 11:43 Güncelleme: 13.10.2025 - 11:43
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        'Baba' (The Godfather) ve 'Annie Hall' filmlerindeki rolleriyle tanınan Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton'ın ölümü, Al Pacino'yu en büyük pişmanlığı olan, onunla evlenebileceği halde evlenmemesi üzerine düşünmeye itti.

        Cumartesi günü 79 yaşında hayatını kaybeden ve ölüm nedeni açıklanmayan Keaton, 1971'den 1987'ye bir dargın bir barışık birlikte olduğu Al Pacino'nun hayatının tek büyük aşkıydı. Ancak 85 yaşındaki Pacino, Keaton'a hiç evlenme teklif etmedi. Sonunda, onca yıllık birlikteliğin ardından Keaton, Pacino'ya bir ültimatom verdi: Ya benimle evlen ya da git!

        Al Pacino, ikinci seçeneğe yöneldi.

        'Baba' filmi ekibinde Diane Keaton (sol başta) ve Al Pacino (sağ başta) bir arada
        'Baba' filmi ekibinde Diane Keaton (sol başta) ve Al Pacino (sağ başta) bir arada
        Pacino'nun Daily Mail'e konuşan bir arkadaşı, "Geriye dönüp baktığında, Al hayatının aşkının her zaman 'inanılmaz bir kadın' dediği Diane olduğunu itiraf etti. Şansı varken harekete geçmediği için sonsuza dek pişman olacağını biliyorum. Diane'den ayrıldıktan sonra yıllarca Al, 'Eğer olması gerekiyorsa, yeniden başlamak için asla geç değildir' derdi. Ama ne yazık ki artık çok geç" ifadesini kullandı.

        "Diane ile Al, Beverly Hills'te, birbirlerinden sadece birkaç mil uzakta yıllarca yaşamış olsalar da hiç konuşmadılar" diyen Pacino'nun arkadaşı, "Bir keresinde ona nedenini sordum ve bana, 'Birbirimizle konuşmamıza gerek yok. O zamanlar söylenmesi gereken her şeyi söyledik' dedi" şeklinde konuştu.

        Al Pacino ve Diane Keaton, 'Baba' (The Godfather) filminin setinde tanışmıştı. Filmde Pacino, Michael Corleone'yi, Keaton ise ikinci eşi Kay'i canlandırıyordu.

        #Al Pacino
        #Diane Keaton
        #ölüm
        #Evlenme teklifi

