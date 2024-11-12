AKUT'un da kurucusu Nasuh Mahruki: Polisler beni almaya gelmiş

Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki şu ifadelere yer verdi:

Değerli Dostlar, bu akşam bir grup arkadaşımla bir kebapçıda yemekteyiz. Evime sivil kiyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler. Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum. Bilginiz olsun, lütfen süreci takip edin.

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Değerli Dostlar, bu akşam bir grup arkadaşımla bir kebapçıda yemekteyiz. Evime sivil kiyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler.



Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum.



Bilginiz olsun, lütfen süreci takip edin. — Nasuh Mahruki (@nasuhmahruki) November 12, 2024

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir