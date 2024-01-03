Akşener'den İstanbul'da gözaltına alınan 3 partiliyle ilgili açıklama

REKLAM advertisement1

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da gözaltına alınan 3 gençlik kolları üyesi hakkında açıklama yaptı.

DHA'nın haberine göre; Akşener, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türksüz Türkiye hayal edenler bu gece de iş başında. İktidar, Türklük ile olan mücadelesini şimdi de gençler üzerinden sürdürmeye devam ediyor. İstanbul İl Gençlik Kollarımızdan Oğuz Talha Uz, Baturalp Akalın ve Akif Demirel sadece demokratik haklarını kullandıkları için şu anda karakolda ifade veriyor. Süreci arkadaşlarımla birlikte bizzat takip ediyorum. Gencecik evlatlarımızı tutuklayarak ülkemizdeki acı gerçekleri örtmeye çalışanlar şunu çok iyi bilsin ki; Sizde her türlü zulüm varsa; bizde de her koşulda mukavemet var" ifadelerine yer verdi.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.