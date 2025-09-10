Habertürk
        Aksaray'da okul müdürüne saldırı! | Son dakika haberleri

        Aksaray'da okul müdürü okulun bahçesinde darbedildi

        Aksaray'daki 23 Nisan Ortaokulu ve İlkokulu'nda, okul müdürü Recep Çelen, bahçeye girmeye çalışan bir kişi tarafından darp edildi. Müdür, saldırganı okuldan çıkarmaya çalışırken arbede yaşandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 18:56 Güncelleme: 10.09.2025 - 18:56
        Aksaray'da okul müdürüne saldırı!
        Okul bahçesinde meydana gelen saldırıda, Aksaray 23 Nisan Ortaokulu ve İlkokulu müdürü Recep Çelen, kimliği belirlenen Murat K. tarafından darp edildi.

        OKUL MÜDÜRÜNE BAHÇEDE SALDIRDI

        23 Nisan Ortaokulu ve İlkokulu bahçesinde kapüşonlu ve elinde çanta olan Murat K'yi görenler durumu okul müdürü Recep Çelen'e bildirdi.

        Çelen, Murat K'yi okuldan çıkarmaya çalıştığı sırada tartışma çıktı. Murat K, okul müdürü Çelen'i darpederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çelen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, Murat K'yi gözaltına aldı.

        Çelen, saldırganı tanımadığını öğrenci velisi de olmadığını söyledi.

        Saldırganın gözüne yumruk attığını belirten Çelen, "35-40 yaşlarında bir şahıstı, daha önce hiç görmedim. Veli olduğunu düşünmüyorum. Sanırım madde etkisindeydi. Okulun içine alınmasına izin vermediğim için saldırıya uğradım, darp raporu aldım şikayetçi olacağım." diye konuştu.

