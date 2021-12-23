NE OLMUŞTU?

Yaşanan olayın ardından şiddet gören çocuğun babası, Cumhuriyet savcılığına giderek öğretmen Ali Rıza Yücel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Baba, “Hastaneden 10 gün darp raporu aldık ve savcılığa öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu nasıl bir öğretmen. Bu yaştaki bir çocuğu öldüresiye dövmesi aile olarak bizleri derinden yaraladı” diye konuştu.