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Aksaray'da öğrencisini döven Ali Rıza Yücel tutuklandı mı?

Aksaray'da öğrencisini döven öğretmen Ali Rıza Yücel kimdir ve tutuklandı mı? Resmi açıklama geldi...

Aksaray'da yaşanan skandal olay, bir süredir sosyal medyada en çok öne çıkan son dakika haberleri arasında bulunuyor. Ali Rıza Yücel isimli bir matematik öğretmeni, aynı okulda 5. sınıf öğrencisi olan T.K.'yı sınıftan çıkartarak koridorda dövmeye başladı. Şiddet anı kameralara yansırken konu şiddet gören çocuğun babası Cumhuriyet savcılığına giderek şikayette bulundu. Ali Rıza Yücel kimdir ve tutuklandı mı sorusuna yanıt aranırken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. İşte, son dakika gelişmesinin detayları

23.12.2021 - 10:48 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Aksaray'da 14 Aralık günü yaşanan şiddet olayı, sosyal medyada büyük tepki topladı. Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda yaşanan olayda, Ali Rıza Yücel isimli matematik öğretmeni, 5. sınıf öğrencisi T.K.'yı koridora çıkardı. Daha sonra öğrencisine şiddet uygulayan Ali Rıza Yücel, başka bir öğretmenin müdahalesine rağmen zor sakinleşti. Görüntüler anbean kaydedilirken şiddet gören T.K.'nın babası, konuyu adli sürece taşıdı.

    ALİ RIZA YÜCEL KİMDİR, TUTUKLANDI MI? AÇIKLAMA GELDİ...

    Görüntülerin ortaya çıkmasıyla Ali Rıza Yücel kimdir ve tutuklandı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Skandal olayın ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapıldı.

    İşte, detaylar;

  • BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA: ALİ RIZA YÜCEL TUTUKLANDI MI?

    Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen Ali Rıza Yücel’in öğrencisine uyguladığı şiddetin ardından gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını duyurdu. Öğretmen Ali Rıza Y.'nin 1 gün gözaltında tutulduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

    ''14/12/2021 tarihinde Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatıldığı, şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, bir gün gözaltı tedbirleri uygulanan şüpheli hakkında sevk üzerine Ortaköy Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Soruşturma süreci Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir.''

  • NE OLMUŞTU?

    Yaşanan olayın ardından şiddet gören çocuğun babası, Cumhuriyet savcılığına giderek öğretmen Ali Rıza Yücel hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Baba, “Hastaneden 10 gün darp raporu aldık ve savcılığa öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu nasıl bir öğretmen. Bu yaştaki bir çocuğu öldüresiye dövmesi aile olarak bizleri derinden yaraladı” diye konuştu.

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