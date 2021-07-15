Akrep Kral filmi oyuncuları kimler? Akrep Kral filmi konusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Mumya'nın Dönüşü'ndeki Mathayus adlı karakterin hikâyesini konu alan Akrep Kral'ın başrolünde Dwayne Johnson yer alıyor.

AKREP KRAL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

AKREP KRAL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kahini öldürmekle görevli olan Mathayus, Memnon'un kampına girdiği sırada bir tuzakla karşı karşıya gelir ve burada arkadaşlarını kaybeder. Onların intikamını almak için Memnon'u öldürmesi gerekiyordur. Memnon da Mathayus kadar iyi bir dövüşçü ve de kraldır. Üzerine gelen bütün okları elleri ile tutan Mennan son sahnede Mathayus'un yayından gelen oka engel olamayıp orada can verir. Memnon krallığına son veren Mathayus ile kahin evlenir ve huzur içinde yaşlanmayı beklerler.