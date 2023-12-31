AKM’de muhteşem yeni yıl konseri

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Türkiye’nin kültür ve sanat merkezi AKM’de yeni yıl, birbirinden özel konserlerle karşılanıyor. Önceki akşam İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank Konserleri kapsamında şef Howard Griffiths yönetiminde, Fransız solist Lucienne Renaudin Vary’nin trompet performansıyla sahnedeydi. AKM Türk Telekom Opera Salonunda kapalı gişe gerçekleşen İDSO Yeni Yıl Konser programı, ‘Maestro’ filmiyle gündeme gelen Leonard Bernstein’in ‘Candide Uvertürü’ ile başladı.

Konserde Leonard Bernstein’in yanı sıra, Johann Nepomuk Hummel’ın ‘Trompet Konçertosu’, Gioachino Rossini’nin ‘La Danza’, Astor Piazzolla’nın ‘Ave Maria’ ve ‘Libertango’, Arturo Marquez’in ‘Danzon 2’ eserleri de yer aldı.

Özel bir repertuvarla dinleyicilerin karşısına çıkan şef Howard Griffiths yönetimindeki İDSO Yeni Yıl Konseri Maurice Ravel’in başyapıtı ‘Bolero’ ile sona erdi.

AKM’de bir yeni yıl konseri de İstanbul Devlet Opera Balesi Orkestrası tarafından 2 Ocak’ta gerçekleştirilecek. İDOB Orkestrası, korosu ve solistlerinin sahnede olacağı gecede; dünya opera repertuvarının sevilen opera ve operetlerinden bölümler ve yine sevilen marşlar, polkalar seslendirilecek. Konser programında; Rossini’nin ‘Guillaume Tell’, La Cenerentola (Külkedisi), Il Barbiere di Siviglia (Sevil Berberi); Bizet’nin Les Pêcheurs de Perles (İnci Avcısı) gibi aryalar ve sürpriz parçalar seslendirilecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını şef İbrahim Yazıcı’nın yöneteceği konserde İDOB Korosunun şefi ise Volkan Akkoç olacak.