AKM Kahve Konserleri serisi yeni sezonuna başlıyor

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Atatürk Kültür Merkezi’nin Kahve Konserleri, farklı tema ve repertuvarlarla klasik müzik tutkunlarını ağırlamaya devam ederken, solo resital projelerine ve müzik topluluklarına da yer vermeye devam edecek.

Klasik müzikseverler, her Cumartesi sabahı, AKM Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye alanında, samimi bir atmosferde klasik müzik dinleme imkanı bulacak.

11 KASIM'DA ATATÜRK KLASİK MÜZİK EŞLİĞİNDE YAD EDİLECEK

Kahve Konserleri’nin ilki, Cumhuriyetimizi armağan eden Gazi Mustafa Kemal’e adanan “Atam’a Şarkılar” konseri ile başlıyor. 11 Kasım Cumarteis günü sabah 11:00’de gerçekeleşcek konserde, tenor Aykut Yılmaz, Atatürk’ün doğumundan Cumhuriyet’e uzanan tarih sürecini yansıtan ulusal ve evrensel şarkılar seslendirecek. Sanatçıya koloratur mezzo soprano Simay Yılmaz ve piyanist Senay Yılmaz eşlik edecek.

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19 KASIM'DA CUMHURİYET DÖNEMİ BESTECİLERİNİN ESERLERİ SESLENDİRİLECEK

Kahve Konserleri, Kasım ayının üçüncü haftasında Opera İstanbul’un ‘100. Yıl Konseri’ ile devam edecek. 18 Kasım Cumartesi sabah 11.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye alanında sanatseverlerle buluaşacak konserde; Cemal Reşit Rey, Adnan Saygun, gibi Türk Beşleri olarak bilinen Cumhuriyet dönemi bestecilerinin yanısıra Yalçın Tura,Hasan Uçarsu gibi yaşayan Türk bestecilerinden de oluşan bir seçki seslendirilecek. Opera İstanbul solistleri Seda Kırankaya, Hazal Güvenel Konuk, Ozan Kutlar, Fevzi Çankaya’ya piyanist Ozan Zencir eşlik edecek.

KLASİK DÖNEMDEN ROMANTİK DÖNEME UZANAN PİYANO RESİTALİ

Kahve Konserleri kapsamında 25 Kasım Cumartesi saat 11.00’de Mertol Demirelli, klasik dönemden Romantik döneme uzanan ‘Piyano Resitali’ ile AKM Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye alanında dinleyicilerle buluşacak. Konserde; L.van Beethoven’ın Piyano Sonatı No 26 "Das Lebewohl", op 81a Mi Bemol Majör eseri, F.Schubert’in Wanderer Fantasie D760 Do Majör’ü ve C.Debussy’nin Pour le piano L95 eserinden dinletiler sunulacak.