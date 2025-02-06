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        Haberler Kültür-Sanat Müzik AKM'de Beethoven ve Haydn gecesi

        AKM'de Beethoven ve Haydn gecesi

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri kapsamında, 7 Şubat Cuma günü, AKM'de, L. V. Beethoven ve F. J. Haydn'ın eserleri seslendirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 18:05 Güncelleme: 06.02.2025 - 18:05
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        AKM'de Beethoven ve Haydn gecesi
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        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 7 Şubat Cuma günü, AKM’de müzik tarihine iz bırakmış olan Alman besteci ve piyanist Ludwig van Beethoven ile Klasik Dönemin önde gelen Avusturyalı bestecisi Franz Joseph Haydn’ın eserleri ile sahnede olacak.

        Şef George Pehlivanian yönetimindeki Orkestra ilk olarak Haydn’ın L'Isola Disabitata Operası Uvertürü ile sahne alacak. Ardından bestecinin, döneminin popüler türlerinden Senfoni Konçertant başlıklı eseri; kemanda Krzysztof Polonek, viyolonselde Christoph Heesch, obuada Albercht Mayer ve fagotta Selim Aykal dörtlüsü tarafından yorumlanacak. Konserin ikinci yarısında İDSO, Beethoven’ın kült eserlerinden, bugüne dek birçok farklı müzik türüne de ilham olan Beşinci Senfoni’yi seslendirecek.

        Program:

        J. Haydn, L’isola Disabitata Uvertürü Sol Minor Hob.Ia:13

        J. Haydn, Senfonik Konçertant Si Bemol Major Hob I:105

        L. V. Beethoven Senfoni No:5 Do Minor Op.67

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        #İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #Beethoven
        #Haydn
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