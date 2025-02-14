Geçtiğimiz Temmuz ayında 59 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Özlem Akınözü, oğlu Akın Akınözü tarafından Sevgililer Günü'nde duygusal bir paylaşımla anıldı.

REKLAM advertisement1 "EN GERÇEK SEVGİLİM" Annesinin vefatıyla derin bir üzüntü yaşayan Akınözü, çocukluk yıllarına ait bir fotoğraf paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi; "İlk sevgilim, en gerçek sevgilim, ölümsüz sevgilim, sonsuz sevgilim… Sevgililer Günün kutlu olsun"

REKLAM Oyuncu, daha önce 34’üncü yaş gününde de annesini duygusal bir mesajla anmıştı. Doğum günü pastasının yanına annesinin fotoğrafını koyan Akınözü, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu fotoğrafımla bana hazırlattığın doğum günü hediyemi, sana sarılamadan ve sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günümde daha da iyi anlıyorum. Sana söz; kanatlanıp yanına uçana kadar koşmaya devam edeceğim canım annem"

Fotoğraflar: Instagram