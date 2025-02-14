Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Akın Akınözü’nden annesine duygusal Sevgililer Günü mesajı: "Ölümsüz sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun" - Magazin haberleri

        Akın Akınözü’nden annesine duygusal Sevgililer Günü mesajı: "Sevgililer Günün kutlu olsun"

        Ünlü oyuncu Akın Akınözü, geçtiğimiz yıl kaybettiği annesi Özlem Akınözü'nü Sevgililer Günü'nde duygusal bir paylaşımla andı. Akınözü, "Ölümsüz sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 20:11 Güncelleme: 14.02.2025 - 20:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sevgililer Günün kutlu olsun"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçtiğimiz Temmuz ayında 59 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Özlem Akınözü, oğlu Akın Akınözü tarafından Sevgililer Günü'nde duygusal bir paylaşımla anıldı.

        "EN GERÇEK SEVGİLİM"

        Annesinin vefatıyla derin bir üzüntü yaşayan Akınözü, çocukluk yıllarına ait bir fotoğraf paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi; "İlk sevgilim, en gerçek sevgilim, ölümsüz sevgilim, sonsuz sevgilim… Sevgililer Günün kutlu olsun"

        REKLAM

        Oyuncu, daha önce 34’üncü yaş gününde de annesini duygusal bir mesajla anmıştı. Doğum günü pastasının yanına annesinin fotoğrafını koyan Akınözü, şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Bu fotoğrafımla bana hazırlattığın doğum günü hediyemi, sana sarılamadan ve sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günümde daha da iyi anlıyorum. Sana söz; kanatlanıp yanına uçana kadar koşmaya devam edeceğim canım annem"

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #akın akınözü
        #Özlem Akınözü
        #Sevgililer Günü

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy: Trump-Putin görüşmesi dünya için bir risk
        Zelenskiy: Trump-Putin görüşmesi dünya için bir risk
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        14 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        14 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Yağmurlu günler
        Yağmurlu günler
        Tecrübe Galatasaray'a yaramadı!
        Tecrübe Galatasaray'a yaramadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor
        ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor
        Dzeko ve Tadic ikilisinden muhteşem rakamlar!
        Dzeko ve Tadic ikilisinden muhteşem rakamlar!
        Merve Taşkın, gözaltına alındı
        Merve Taşkın, gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Seni seviyorum"
        "Seni seviyorum"
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        Habertürk Anasayfa