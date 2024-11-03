Akıma kapıldı, 3 metreden düştü
Şanlıurfa'da Cemil Akyıldız adlı işçi, elektrik arızası için çıktığı direkte akıma kapıldı. Olayda 3 metreden düşen Akyıldız hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre ilçede bir arızayı gidermek için direğe çıkan elektrikçi Cemil Akyıldız, akıma kapılarak yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düştü.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ağır yaralanan Akyıldız, kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.