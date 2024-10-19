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        Haberler Magazin 'Akıldan Kalbe' adlı filminin çekimleri tamamlandı - Magazin haberleri

        'Akıldan Kalbe' adlı filminin çekimleri tamamlandı

        Kerem Alışık, Hande Soral ve Şenay Gürler'i bir araya getiren 'Akıldan Kalbe' filmi, 20 Aralık'ta sinemalarda izleyiciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 15:18 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:18
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        • 1

          Yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı Süreyya Yaşar Önal ve Burhan Gün imzası taşıyan, senaryosunu Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Özer Feyzioğlu'nun oturduğu 'Akıldan Kalbe' filminin çekimleri tamamlandı.

        • 2

          Filmin kadrosunda Kerem Alışık, Hande Soral ve Şenay Gürler, Batuhan Bayar yer alıyor. 'Akıldan Kalbe' sinema salonlarına uzun zamandır unutulmuş pek çok duyguyu taşıyacak.

        • 3

          Aile ilişkilerinden, mahalle ilişkilerine; aşktan, şefkate göz yaşları ve gülümsemelere ev sahipliği yapacak olan hikaye, oyuncular için de heyecan verici.

        • 4

          Filmin, bir an önce seyirciyle buluşmasını bekleyen oyuncular, çekimler boyunca yaşadıkları duyguları paylaşmak için adeta gün sayıyorlar.

        • 5

          'Akıldan Kalbe' 20 Aralık'ta sinemalarda…

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