13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Başakşehir'de aynı iş yerinde çalışan iki kişi arasında çıkan mesai kavgasında boğazından bıçaklanarak öldürülen Özbekistanlı gencin katil zanlısı, olaydan 4 gün sonra Bursa'da yakalandı.
Akılalmaz olay, 31 Ocak günü sabah saat 05.30 sıralarında Başakşehir’de Ziya Gökalp Mahallesinde bulunan Aymakop Sanayi Sitesinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, bir lazer kesim iş yerinde çalışan Özbekistan uyruklu Khusinjon Khamidor (19) ile M.G. (17) arasında tartışma yaşandı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve M.G. dükkanda bulunan falçata ile Khusinjon Khamidor’e saldırdı.
ZANLI KAÇTI, POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Khamidor çıkan arbedede boğazına aldığı falçata darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. M.G. olay yerinden kaçarken, Khamidor olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesinin ardından katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
BURSA'DA SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, olaydan sonra Bursa'ya kaçtığı tespit edilen M.G., 4 Şubat günü saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlı 18 yaşından küçük olması sebebiyle Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Büro Amirliği'ne götürüldü.
CİNAYETİN SEBEBİ 'PES' DEDİRTTİ
Polisin yaptığı çalışmalar sonucunda M.G.'nin iş yerinde 5 aydır çalıştığı, Khusinjon Khamidor’in ise yeni başladığı tespit edildi. M.G.'nin 'Benden az çalışıyorsun' diyerek Khusinjon Khamidor ile tartışmaya başladığı, kavgaya dönüşen tartışma sonucunda Khamidor'in boğazına aldığı falçata darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.
İFADESİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Aynı iş yerinden çalıştığı Khusinjon Khamidor'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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