Akılalmaz olay! Tanımadığı kişi bıçakladı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, işe giden Batuhan Kurt, yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçen cumartesi saat 08.00 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Kapalı Çarşı'daki kuyumcuda çalışan 21 yaşındaki Batuhan Kurt, işe gitmek üzere evden çıktı.
Kurt, sokakta yürüdüğü sırada yanından geçen kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
HASTANEDE MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kalbinden yaralanan Batuhan Kurt, düştüğü yerden kalkarak koşmaya başladı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Panikle koşan genç, annesini arayarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batuhan Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
'ANNE BEN BIÇAKLANDIM AMBULANSA HABER VERİN'
Batuhan Kurt'un ağabeyi Oğuz Kurt, akılalmaz olaya ilişkin şunları söyledi: "Dün sabah saatlerinde kardeşim evden çıkıyor işe gitmek için. Telefonla uğraşırken bıçaklanıyor. Kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından iki kere bıçak darbesi alıyor. Hastaneye kaldırılıyor, hayatını orada kaybetti. Olay olduktan sonra annemi arıyor. 'Anne ben bıçaklandım, ambulansa haber verin' diyor. Annem, 'Neredesin annem' dediğinde, 'Anne ben sokaktayım' diyor. Kendisi çok temiz düzgün bir insandı. 21 yaşındaydı kardeşim. Kimseyle husumeti olmayan, mahallede eş dost tarafından çok sevilen bir çocuktu. Suçluların bir an önce bulunmasını istiyoruz. Emniyet güçlerinden yardım istiyoruz."
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen şüphelinin karşısına çıkan Batuhan Kurt'u bıçaklayarak uzaklaştığı, yere düşen Kurt'un ağaya kalkarak yürüdüğü görülüyor.
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