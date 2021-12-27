Akılalmaz olay! Yoluna böyle devam etti

Akılalmaz olay: Taksi yoluna böyle devam etti

İHA

Olay önceki gün E5 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye E5 Karayolu Şişli mevkiinde trafikte seyir halinde olan sürücüler gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

İHA'nın haberine göre, aracıyla seyir halinde olan bir sürücü yolun sağındaki güvenlik şeridinden bir taksinin tuhaf bir şekilde gittiğini fark etti.

DİĞER SÜRÜCÜLER ŞAŞKINLIK YAŞADI

Taksinin yanından geçen sürücüler aracın kaputunun açık olduğunu ve taksinin seyir halinde yoluna devam ettiğini gördü.

Kaputu açık şekilde trafikte yoluna devam eden taksi sürücüsünün o anları ise başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaputu açık bir şekilde güvenlik şeridinde bekleyen sürücü daha sonra yoluna devam ediyor. Bir süre böyle ilerleyen taksi sürücüsü daha sonra gözden kayboluyor.